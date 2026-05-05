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Bundesliga

Mainz: Der Grund für den Batz-Abgang

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Daniel Batz ballt die Fäuste @Maxppp

Das lukrative Angebot von Borussia Mönchengladbach hat Daniel Batz zum Umdenken bewogen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Batz eigentlich beim FSV Mainz bleiben wollte und den gut dotierten Dreijahresvertrag der Fohlen in Mainz zur Sprache brachte. Dort seien die Verantwortlichen aber nicht bereit gewesen, mit dem Angebot mitzuhalten.

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Deshalb entschied sich Batz dafür, an den Niederrhein zu wechseln. In Mainz steht der 35-Jährige seit Dezember dauerhaft für den verletzten Robin Zentner zwischen den Pfosten. Da der 31-Jährige im Sommer wieder als Nummer eins eingeplant ist, hätte sich Batz hinten anstellen müssen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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