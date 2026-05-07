Valverde im Krankenhaus: Heftiger Kabinen-Streit eskaliert

Zwischen Antonio Rüdiger und Álvaro Carreras gab es Streit. Medienberichten zufolge verpasste der deutsche Nationalspieler seinem spanischen Teamkollegen eine Ohrfeige. Carreras bestätigte zwar einen Vorfall, spielte die Situation im Anschluss aber herunter. Ein Einzelfall blieb diese physische Auseinandersetzung jedoch nicht. Auch Fede Valverde (27) und Aurélien Tchouaméni (26) gerieten gestern aneinander.

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Laut der ‚Marca‘ hat es heute in der Kabine der Königlichen wieder gekracht. Es wird von einem „sehr schwerwiegenden“ Vorfall berichtet. Erneut waren Valverde und Tchouaméni die Protagonisten. Und diesmal ging die Sache nicht so glimpflich aus. Es eskalierte derart, dass der Uruguayer im Anschluss ins Krankenhaus kam und dort behandelt werden musste, führt die in der Regel gut informierte spanische Tageszeitung aus.

Der genaue Vorgang in den Katakomben ist zwar noch nicht rekonstruiert, dass es zwischen Valverde und Tchouaméni mächtig geknallt hat, dürfte aber durch Valverdes Behandlung im Spital auf der Hand liegen. Weiter heißt es in der ‚Marca‘, dass es sofort im Anschluss zur Krisensitzung gekommen sei, da der Konflikt „deutlich schlimmer“ war, als der erste Zwist. Die Klubfunktionäre wollen offenbar beide Spieler sanktionieren.

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Update (15:44 Uhr): Nun schildert die ‚Marca‘ den Hergang. Valverde soll Tchouaméni vor dem Training den Handschlag verweigert haben. Die folgende Einheit sei von einer sehr feindseligen Atmosphäre geprägt gewesen. Anschließend sei die Situation es in der Kabine zu einem Gerangel gekommen, bei dem Valverde eine Prellung und eine Schnittwunde davontrug, die behandelt werden mussten. Ein Schlag von Tchouaméni soll allerdings nicht der Auslöser für die Verletzungen gewesen sein.

Kein Spieler verließ das Trainingsgelände, alle Profis mussten an besagter Krisensitzung in der Kabine teilnehmen. Ziel der Zusammenkunft war, die anhaltenden Spannungen innerhalb des Teams einzudämmen und abzumildern. Ob dahingehend ein Erfolg erzielt wurde, ist nicht bekannt. Es würde überraschen, wenn die Sache damit gegessen wäre. Und das ausgerechnet wenige Tage vor dem Clásico gegen den FC Barcelona.