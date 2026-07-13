Bundesliga-Wechsel: Einigung bei Engelhardt

Der SC Freiburg besitzt für einen Transfer von Wunschspieler Yannik Engelhardt gute Karten. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat der Sport-Club inzwischen mit dem 25-Jährigen eine Einigung erzielt, Engelhardt wolle unbedingt nach Freiburg wechseln. Noch müsse aber eine Übereinkunft mit Como 1907 getroffen werden.

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Von dort hatte Borussia Mönchengladbach den Sechser in der vergangenen Saison ausgeliehen. Der italienische Erstligist hatte vor zwei Jahren acht Millionen Euro für Engelhardt an Fortuna Düsseldorf überwiesen und will den Verlust möglich gering halten. Da Johan Manzambi (20) vor einem 70-Millionen-Transfer zu Aston Villa steht, dürfte im Breisgau das Geld etwas lockerer sitzen.