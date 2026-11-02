„Wir hatten gute Gespräche mit El Khannouss“

Fatih Demreli hat über das Interesse von Galatasaray an Bilal El Khannouss (22) im Sommer gesprochen. Der Direktor Entwicklung des türkischen Spitzenklubs erklärt gegenüber dem ‚kicker‘: „Wir hatten gute Gespräche mit ihm, mit dem VfB, mit seinem Umfeld, aber bei Transfers müssen irgendwann Entscheidungen fallen. Am Ende haben wir Aleksey Batrakov verpflichtet und freuen uns sehr über seine Entwicklung. Er hat enormes Potenzial, und wir wollen ihn auf seinem weiteren Weg bestmöglich unterstützen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben El Khannouss hatte mit Angreifer Ermedin Demirovic (28) ein weiterer Profi des VfB Stuttgart Begehrlichkeiten bei Gala geweckt. „Im Laufe der Transferperiode ergeben sich unterschiedliche Möglichkeiten. Am Ende haben wir uns bewusst für andere Lösungen entschieden“, begründet Demreli, der einräumt: „Das wir Interesse hatten, stimmt. Bei solchen Gesprächen spielen viele Faktoren eine Rolle. Wir mussten auch die geltenden Kaderregelungen in der Türkei berücksichtigen und haben am Ende Entscheidungen getroffen, von denen wir als Klub überzeugt sind.“