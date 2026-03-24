Bayer trifft erste Hjulmand-Entscheidung

Kasper Hjulmand wird definitiv noch bis Saisonende bei Bayer Leverkusen an der Seitenlinie stehen. Das bestätigt Sportchef Simon Rolfes gegenüber der ‚Bild‘: „Ein Trainerwechsel ist kein Szenario, mit dem wir uns beschäftigen. Für uns ist klar: Wir wollen in dieser Konstellation erfolgreich sein. Es bieten sich noch immer alle Chancen, unser Saisonziel zu erreichen.“

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Dieses lautet Champions League. Aktuell hat Bayer jedoch vier Punkte Rückstand auf Platz vier. Nach zuletzt drei Unentschieden in Serie steht Hjulmand in der Kritik.

Möglicher Nachfolger im Blick

Auch Rolfes erwartet eine Steigerung der Mannschaft: „Unser Problem ist: Wir haben gegen Bayern eine richtig gute Leistung gebracht und nicht gewonnen, wir haben gegen Heidenheim eine gute erste Hälfte gespielt und es nicht durchgezogen. Das ist frustrierend. Jetzt muss Heidenheim unser Weckruf sein. Damit wir es unter dem Druck wieder schaffen, unsere Spiele von der ersten bis zur letzten Minute durchzuziehen.“

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Ist Hjulmand noch der richtige Mann für den Job? Ja, er führt Bayer in die Champions League Nein, es braucht jetzt oder im Sommer eine Veränderung Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Jobgarantie gilt jedoch wohl nur bis zum Sommer, dann sollen sich dem Vernehmen nach die Wege trennen. Als möglicher Nachfolger wird aktuell vor allem Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion) gehandelt.