Nächster Bundesligist will Rexhbecaj

Aus dem Zweikampf um Elvis Rexhbecaj ist offenbar ein Dreikampf geworden. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, zeigt auch Union Berlin Interesse am Mittelfeldspieler, dessen Vertrag beim FC Augsburg zum Saisonende ausläuft. Zuvor war bereits vom Interesse des SV Werder Bremen und von Borussia Mönchengladbach berichtet worden.

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Laut der ‚DeichStube‘ haben die Werderaner im Rennen um die Unterschrift des 28-Jährigen aber nur Außenseiterchancen. Rexhbecaj wolle sich zeitnah für seinen neuen Klub entscheiden. Da Bremen zurzeit noch tiefer im Abstiegskampf steckt als die Mitbewerber, seien Gladbach und Union im Vorteil. Nach vier Jahren beim FCA wird Rexhbecaj den Klub im Sommer verlassen.