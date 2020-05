85-Millionen-Offerte für Osimhen

Trotz Corona-Pause läuft der Poker um Victor Osimhen. ‚Téléfoot‘ berichtet, dass beim OSC Lille ein Angebot in Höhe von 85 Millionen Euro für den Mittelstürmer eingegangen ist. Wer der Absender der Offerte ist, ist nicht bekannt. Interesse am 21-jährigen Nigerianer wurde zuletzt Real Madrid, Manchester United, dem FC Chelsea, dem FC Liverpool und Inter Mailand nachgesagt.

In der aktuell unterbrochenen Saison erzielte Osimhen 18 Tore in 38 Pflichtspielen. Der Vertrag des Ex-Wolfsburgers läuft noch bis 2024. Lille hatte Osimhen im vergangenen Sommer für zwölf Millionen Euro vom belgischen Erstligisten RSC Charleroi an Bord geholt.