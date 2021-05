Löw: Kein Job ab Sommer

Joachim Löw will nach dem Ende seiner Amtszeit als Bundestrainer im Anschluss an die Europameisterschaft zunächst einmal eine Pause einlegen. „Das habe ich schon vor ein paar Monaten gesagt und dabei bleibe ich“, so der 61-Jährige auf der heutigen Pressekonferenz des DFB.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt wurde Löw insbesondere bei Real Madrid und beim FC Barcelona als möglicher neuer Cheftrainer gehandelt. Der Bundestrainer stellt aber klar: „Ich werde ab Sommer bei keinem Verein Trainer sein. Mich hat auch niemand kontaktiert.“