Der Interessentenkreis für Antonio Nusa wächst weiter. Neben dem FC Bayern und dem FC Arsenal bringt die ‚Bild‘ in einem aktuellen Bericht auch den FC Liverpool, Tottenham Hotspur, Newcastle United, Aston Villa und Crystal Palace als mögliche Ziele für den Flügelstürmer ins Spiel.

Unter der Anzeige geht's weiter

RB Leipzig ist bei Nusa auch durchaus verkaufsbereit – sofern die Parameter stimmen. In England wurde erst kürzlich über einen Wintertransfer für 54 Millionen Euro spekuliert.

Laut der ‚Bild‘ ist jedoch ein Nusa-Wechsel im Sommer weitaus realistischer – und zwar für 80 Millionen. So hoch schätze Leipzig das Preisschild aktuell ein. Der 21-jährige Norweger ist noch bis 2029 an die Sachsen gebunden.