Menü Suche
Kommentar 8
Bundesliga

BVB: Finale Klarheit bei Karetsas

Beim BVB herrschten in den zurückliegenden Tagen große Sorgen um Konstantinos Karetsas. Heute liefert Niko Kovac Klarheit über den Gesundheitszustand des Griechen.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
1 min.
Konstantinos Karetsas im BVB-Trikot @Maxppp

Entwarnung bei Konstantinos Karetsas (18). Wie Cheftrainer Niko Kovac vor der Partie von Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn (15:30 Uhr) bei ‚Sky‘ erklärte, sind die Sorgen um eine möglicherweise schwerere Erkraknung des Flügelflitzers unbegründet gewesen:

Unter der Anzeige geht's weiter

„Er hat alle Untersuchungen über sich ergehen lassen. Zum Glück ist dabei nichts Auffälliges gewesen. Er hat heute schon wieder individuell in Brackel trainiert. Wenn es weiter gut läuft, könnte er gegen Stuttgart zurückkehren.“

Zur Erinnerung: Nach weniger als einer halben Stunde Spielzeit hatte sich Karetsas beim Spiel gegen den FC Villarreal (3:2) ohne Gegnereinwirkung zunächst auf den Rasen gesetzt und anschließend an den Oberkörper gefasst. Nach notärztlicher Erstversorgung ging es für den Griechen ins Krankenhaus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dort wurde zunächst eine Dehydrierung festgestellt, anschließende ausführliche Untersuchungen förderten keine weiteren Ergebnisse zutage.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (8)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Konstantinos Karetsas

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Konstantinos Karetsas Konstantinos Karetsas
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert