Entwarnung bei Konstantinos Karetsas (18). Wie Cheftrainer Niko Kovac vor der Partie von Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn (15:30 Uhr) bei ‚Sky‘ erklärte, sind die Sorgen um eine möglicherweise schwerere Erkraknung des Flügelflitzers unbegründet gewesen:

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„Er hat alle Untersuchungen über sich ergehen lassen. Zum Glück ist dabei nichts Auffälliges gewesen. Er hat heute schon wieder individuell in Brackel trainiert. Wenn es weiter gut läuft, könnte er gegen Stuttgart zurückkehren.“

Biggest supporter today 🖤💛 pic.twitter.com/yd3947eXr1 — Borussia Dortmund (@BVB) September 12, 2026

Zur Erinnerung: Nach weniger als einer halben Stunde Spielzeit hatte sich Karetsas beim Spiel gegen den FC Villarreal (3:2) ohne Gegnereinwirkung zunächst auf den Rasen gesetzt und anschließend an den Oberkörper gefasst. Nach notärztlicher Erstversorgung ging es für den Griechen ins Krankenhaus.

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Dort wurde zunächst eine Dehydrierung festgestellt, anschließende ausführliche Untersuchungen förderten keine weiteren Ergebnisse zutage.