BVB trifft Ricken-Entscheidung

Bei Borussia Dortmund stehen noch einige arbeitsreiche Wochen bevor. Das umfasst zum einen die weitere Kadergestaltung und den im Anschluss an die Weltmeisterschaft sicherlich deutlich aktiver werdenden Transfermarkt, aber vor allem auch vereinsinterne Abläufe und Entscheidungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Über allem steht die personelle Ausrichtung auf Boss-Ebene. Laut der ‚Sport Bild‘ plant der Präsidialausschuss um Präsident Hans-Joachim Watzke, im Herbst die auslaufenden Verträge von Carsten Cramer (Sprecher der Geschäftsführung), Thomas Treß (Finanz-Boss) und Lars Ricken (Sportgeschäftsführer) zu verlängern, die mit Sportdirektor Ole Book die Zukunft des Klubs gestalten sollen. Bis zuletzt war noch offen, wie es insbesondere mit Ricken weitergeht.

Minus verringern, um handlungsfähig zu sein

Auf das Trio wartet dem Fachmagazin zufolge ein klar umrissener Vier-Punkte-Plan. Oberste Maxime wird sein, das Minus in den Vereinskassen zu verringern, mit dem auf jährlicher Basis geplant wird: „Kosten und planbare Einnahmen sind so kalkuliert, dass es pro Jahr ein strukturelles Defizit von 20 Millionen Euro gibt. Dieses soll vor allem durch Transfer-Einnahmen ausgeglichen werden.“ Damit soll Schluss sein, bereits kleinere Verkäufe sollen in Zukunft ausreichen, „um im größeren Rahmen investieren zu können“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn vor allem in diesem Sommer geht ohne einen XXL-Verkauf nichts, der Klub musste laut Bericht bereits potenziellen Neuzugängen absagen, da die finanziellen Mittel derzeit noch fehlen. Gespart werden soll vor allem in der Verwaltung, dazu sollen die Einnahmen durch Sponsoring und Merchandise gesteigert werden.

Verlängerungen bei den Profis

Der zweite wichtige Punkt ist die geplante Verlängerung muss Coach Niko Kovac, dessen aktueller Vertrag 2027 ausläuft. Gespräche sollen spätestens Anfang September beginnen, wenn der Kader steht. Zudem sollen auch Verhandlungen mit Julian Ryerson (28) und Waldemar Anton (29/beide aktuell bis 2028) geführt werden, die bis 2030 verlängern sollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Punkt Nummer drei ist die Stärkung der Marke BVB: Dies soll durch weitere Marketing-Touren nach Asien, die Ausrichtung eines Champions League-Endspiels und mehr Länderspiele in Dortmund, die beim DFB beantragt wurden, erreicht werden. Zu guter Letzt stehen Modernisierungsmaßnahmen bei den Räumlichkeiten der Profis und Nachwuchsspieler auf der Agenda.