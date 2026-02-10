Menü Suche
Heftige Forderung: Top-Klubs wollen Kroupi

von Dominik Sandler - Quelle: The Sun
1 min.
Eli Kroupi zeigt nach seinem Treffer ein Herz @Maxppp

Der AFC Bournemouth will bei einem Verkauf von Eli Kroupi ordentlich abkassieren. Laut der ‚Sun‘ erwarten die Cherries beim 19-Jährigen eine Ablöse in Höhe von mindestens 90 Millionen Euro. Der FC Chelsea, Real Madrid, Paris St. Germain und der FC Liverpool seien an einer Verpflichtung des Franzosen interessiert.

Bournemouth hat vor einem Jahr 13 Millionen Euro für Kroupi an den FC Lorient überwiesen und damit unter anderem RB Leipzig ausgestochen. In der laufenden Saison kommt der Stürmer auf acht Tore in der Premier League. Vertraglich ist er bis 2030 an die Cherries gebunden, die der ‚Sun‘ zufolge an einer Verlängerung arbeiten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
