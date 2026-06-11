PSG-Angriff auf Olise

Nach mittlerweile 42 Toren und 54 Vorlagen in 107 Pflichtspielen für den FC Bayern hat sich Michael Olise einen Namen gemacht und gehört auch bei der anstehenden Weltmeisterschaft zu den Topstars des Turniers. Kein Wunder also, dass sich die europäischen Giganten mit dem Münchner Flügelflitzer beschäftigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während sich in den vergangenen Tagen vor allem Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu Real Madrid rankten, denen FCB-Präsident Herbert Hainer „eine unmissverständliche Absage“ erteilte, muss der deutsche Rekordmeister kurz danach offenbar den nächsten Transferangriff auf Olise abwehren. Wie in der Talkshow ‚L’Équipe du soir‘ berichtet wird, will Paris St. Germain noch in diesem Sommer den großen Coup landen.

Starker Eindruck im direkten Duell

Nur wenige Teams könnten sich den 24-Jährigen leisten, falls der FC Bayern doch eine Schmerzgrenze besitzen sollte. Der Scheichklub aus der französischen Hauptstadt würde neben einigen englischen Klubs dazugehören. Und PSG soll nicht zuletzt seit den beiden direkten Duellen in der Champions League gegen die Bayern (5:4, 1:1) sehr von Olise überzeugt sein, der Nuno Mendes (23) auf Pariser Seite vor große Probleme gestellt hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei der Weltmeisterschaft mit Frankreich wird Olise weitere Gelegenheiten bekommen, sich ins Rampenlicht zu stellen. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2029 und soll sogar vorzeitig verlängert werden. Aktuell scheint die Tür daher geschlossen zu sein. Dennoch wird PSG nichts unversucht lassen.