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UEFA Nations League

Medien: Klopp legt sich auf ter Stegen fest

von Fabian Ley - Quelle: Sport Bild
1 min.
Marc-Andre ter Stegen im DFB-Training @Maxppp

Jürgen Klopp hat wohl entschieden, wem er künftig als Nummer eins bei der deutschen Nationalmannschaft vertraut. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ wird Marc-André ter Stegen wieder die Rolle als Stammtorwart einnehmen, sollte er vollständig fit bleiben. Klopp habe den 34-Jährigen, der in dieser Saison vom FC Barcelona an Ajax Amsterdam verliehen ist, als einen der ersten Nationalspieler kontaktiert.

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Ter Stegen hat verletzungsgeplagte Jahre hinter sich, das letzte seiner 44 Länderspiele bestritt er im Juni 2025. Die Weltmeisterschaft verpasste er, für das Turnier in Nordamerika kehrte Manuel Neuer (40) zurück ins DFB-Tor. Nun soll wieder ter Stegen den Kasten hüten. Für die Ersatzrolle haben Jonas Urbig (23/FC Bayern), Alexander Nübel (29/Besiktas) und Finn Dahmen (28/FC Augsburg) gute Karten, auf Oliver Baumann (36/TSG Hoffenheim) verzichtet Klopp dagegen komplett.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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