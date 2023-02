Startelf-Chance: PSG testet Mbappé

Ob Kylian Mbappé in der Champions League-Partie gegen Bayern München am heutigen Dienstagabend (21 Uhr) von Beginn an auflaufen kann, entscheidet sich zur Stunde. Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato hat sich der Stürmerstar am Morgen einem individuellen Leistungstest unterzogen, um die Belastbarkeit seines Körpers nach der Muskelverletzung im Oberschenkel auszuloten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte er die Tests auf entsprechendem Niveau bestanden haben, könnte Mbappé gegen den deutschen Rekordmeister tatsächlich in der Startelf stehen. Bei der folgenden Trainingseinheit seiner Mannschaft war der 24-Jährige jedenfalls wieder dabei. Zunächst schien nahezu ausgeschlossen, dass er rechtzeitig zum Achtelfinal-Hinspiel fit wird. Nun deutet immer mehr auf einen Einsatz hin.

Lese-Tipp

Valentinstags-Kracher PSG vs. Bayern | Inspirationsquelle Jankto