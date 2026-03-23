Köln-Krise: Kommt doch noch Funkel?

Lukas Kwasniok hätte beim 1. FC Köln gerne weitergemacht, wurde am gestrigen Sonntag aufgrund der zuletzt mageren Punkteausbeute aber von seinen Aufgaben entbunden. Stattdessen soll Co-Trainer René Wagner den Bundesliga-Aufsteiger zurück in die Spur bringen.

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Sollte der 37-Jährige die kommenden beiden Partien gegen Eintracht Frankfurt (5. April) und Werder Bremen (12. April) verlieren, könnte das Abenteuer schon wieder zu Ende sein. Der ‚Express‘ berichtet, dass Sportchef Thomas Kessler dann aller Voraussicht nach auf einen klassischen Feuerwehrmann à la Friedhelm Funkel bauen würde.

Der 72-Jährige war bereits dreimal für die Kölner verantwortlich, im vergangenen Jahr machte er mit zwei Siegen aus zwei Partien die Zweitliga-Meisterschaft klar. Im Optimalfall hält Wagner den FC nun in der Liga, die Akte Funkel wurde aber offenbar noch nicht beiseitegelegt.