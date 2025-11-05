Heiße Spur im Bisseck-Poker

Yann Bissecks Traum von der Premier League könnte sich in London erfüllen. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ führt eine Spur zu Tottenham Hotspur. Im Sommer soll zudem West Ham United 25 Millionen Euro für den 24-jährigen Innenverteidiger geboten haben.

Bisseck blieb bei Inter Mailand, strebt nun aber einen Wechsel an. 30 bis 40 Millionen Euro wurden zuletzt als mögliche Ablöse gehandelt. Interesse zeigen auch RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und die AS Monaco, das bevorzugte Ziel des gebürtigen Kölners (ein A-Länderspiel) ist aber England.