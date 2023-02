Einigung & Millionen-Gebot: Zaniolo vor Abschied aus Rom

„Leider scheint er zu bleiben. Ich sage leider, weil er seit einem Monat sagt, dass er gehen will“, hatte José Mourinho Ende Januar in seiner typischen Art hinausposaunt. Der Startrainer der AS Rom, ein Freund klarer Worte, sprach dabei von Nicolò Zaniolo, der spätestens mit diesem Zitat nicht mehr länger tragbar ist bei seinem Heimatverein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mourinhos Worte haben die Situation derart verschärft, dass urplötzlich ein Transfer in die Süper Lig realistisch geworden ist. Die Transferpforten der Türkei sind ein Stück länger geöffnet als die der europäischen Topligen. Von der Situation um Zaniolo profitiert nun allem Anschein nach Galatasaray. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat der italienische Nationalspieler dem türkischen Spitzenklub seine Zustimmung gegeben.

Lese-Tipp

Gespräche laufen: Doch noch ein Ausweg für Zaniolo?

Demzufolge offeriert Gala dem 23-Jährigen einen Vierjahresvertrag, will Zaniolo drei bis vier Millionen Euro per annum auszahlen. Zaniolo ist einverstanden – nur weg aus Rom, nur weg von Mourinho. Nun liegt es an den Klubs, sich auf die Transfer-Konditionen zu einigen. Das aktuelle Angebot soll bei 22 Millionen Euro inklusive Boni liegen. Die Verhandlungen laufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (9:55 Uhr): ‚Calciomercato.com‘ berichtet nun, dass sich Zaniolo auf den Weg nach Istanbul macht und den Medizincheck absolviert. Noch fordere die Roma 25 Millionen Euro, dürfte Gala aber noch ein Stück entgegenkommen und dem Transfer zustimmen.