Nach Messi: Diese Top-Deals könnten folgen

Romelu Lukaku

Inter Mailand muss dringend Geld generieren und wurde daher bei seinem Top-Stürmer schwach: Für 115 Millionen Euro holt der FC Chelsea den 28-jährigen Mittelstürmer zurück. Es fehlt eigentlich nur noch die offizielle Verkündung.

Harry Kane

Seinen Wechselwunsch hat Kane bereits vor langer Zeit öffentlich gemacht, mit Manchester City steht der Abnehmer auch parat. Doch Tottenham Hotspur ist ein harter Verhandlungspartner. Eine astronomische dreistellige Millionensumme müsste für den 28-jährigen Torjäger auf den Tisch gelegt werden.

Paul Pogba

Nach der bisherigen Transferoffensive ist es kaum zu fassen, doch PSG ist offenbar noch nicht fertig. Zu gerne würden die Franzosen Pogba in die Heimat lotsen. Der Vertrag des 28-jährigen Mittelfeldspielers bei Manchester United läuft in einem Jahr aus. Eine gute Verhandlungsposition für PSG also.

Eduardo Camavinga

Auch Frankreichs vielleicht größtes Juwel hat der Scheichklub im Visier. Camavinga ist ebenfalls nur noch bis 2022 gebunden, Stade Rennes muss also eigentlich verkaufen. Und der 18-jährige Mittelfeldmann will gerne zum Pariser Starensemble. Real Madrid und der FC Bayern würden dabei in die Röhre gucken.

Manuel Locatelli

Als frischgebackener Europameister will der Mittelfeldmann bei Juventus Turin seine nächsten Karriereschritte gehen. Die Verhandlungen mit US Sassuolo verlaufen allerdings schleppend. Mittlerweile erwarten italienische Medien aber eine Einigung in den kommenden Tagen. 35 Millionen stehen für den 23-Jährigen im Raum.