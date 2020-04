HSV: Özcan lässt Zukunft offen

Berkay Özcan blickt beim türkischen Klub Basaksehir einer ungewissen Zukunft entgegen. „Mein Leihvertrag endet ja eigentlich am 30. Juni. Ich habe meinen Berater auch schon gefragt, was eigentlich passiert, wenn die Saison im Juli oder August noch weitergeht“, äußert der vom Hamburger SV verliehene Mittelfeldakteur gegenüber dem ‚Hamburger Abendblatt‘.

Der 22-Jährige kann sich scheinbar auch über den Sommer hinaus einen Verbleib in Istanbul vorstellen. Özcan fühlt sich in der türkischen Hauptstadt wohl und würde gerne „mindestens auch die Saison zu Ende spielen“. Basaksehir-Coach Okan Buruk setzte den offensiven Mittelfeldspieler bereits in 20 Pflichtspielen ein, allerdings blieb die HSV-Leihgabe meistens ein Joker. „Natürlich würde ich mir mehr Einsätze von Anfang an wünschen. Aber der Trainer spricht viel mit mir – und sagt mir, dass er mich gerne langsam aufbauen will“, sagt Özcan.