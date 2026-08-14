Ilic verlängert & geht
Der FC Bologna hat vorzeitig mit Innenverteidiger Mihajlo Ilic verlängert. Der 23-jährige Innenverteidiger hat sich bis 2029 an den italienischen Erstligisten gebunden. Für die kommende Spielzeit wird Ilic beim AC Cesena geparkt.
Unter der Anzeige geht's weiter
Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore Mihajlo Ilić per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029. Le sue prestazioni sportive sono state contestualmente cedute al Cesena FC a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027.#WeAreOne pic.twitter.com/j0c1RoL4Cw— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) August 14, 2026
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Meistgelesen
Erkunden