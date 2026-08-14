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Ilic verlängert & geht

Der FC Bologna hat vorzeitig mit Innenverteidiger Mihajlo Ilic verlängert. Der 23-jährige Innenverteidiger hat sich bis 2029 an den italienischen Erstligisten gebunden. Für die kommende Spielzeit wird Ilic beim AC Cesena geparkt.

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