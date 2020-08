15 Millionen: Atlético verhandelt um Roca

Atlético Madrid arbeitet offenbar an einer Verpflichtung Marc Roca. Einem Bericht der ‚as‘ zufolge verhandeln die Rojiblancos mit Absteiger und Roca-Arbeitgeber Espanyol Barcelona über die Ablöse des defensiven Mittelfeldspielers. Eine Einigung könnte im Bereich von 15 Millionen Euro erfolgen.

Die Madrilenen haben Roca offenbar als adäquate Ergänzung für das zentrale Mittelfeld ausgemacht. In Barcelona war der 23-jährige zuletzt Stammspieler (44 Pflichtspiele 2019/20), konnte den Abstieg jedoch nicht verhindern. Mehrfach wurde Roca bereits in der Bundesliga ins Gespräch gebracht, scheint nun aber doch in der spanischen Heimat zu bleiben.