Fortuna mit Stuttgarts Olivier einig

von David Hamza - Quelle: Sky
Christopher Olivier im VfB-Trikot @Maxppp

Fortuna Düsseldorf treibt die Verpflichtung von Rechtsverteidiger Christopher Olivier (19) voran. ‚Sky‘ berichtet von einer vollständigen Einigung zwischen Verein und Spieler. Das Problem: Der VfB Stuttgart stellt sich bislang quer, will einem Verkauf an den Zweitligisten weiterhin nicht zustimmen. An dieser Haltung habe auch ein Treffen der Chefetage am gestrigen Mittwoch nichts geändert.

Olivier steht bis 2028 beim VfB unter Vertrag. Der österreichische U21-Nationalspieler kommt in der 3. Liga für die Stuttgarter Reserve zum Einsatz, auf einen Profieinsatz wartet er noch.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
