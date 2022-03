Köln gelingt Kainz-Verlängerung

Florian Kainz bleibt dem 1. FC Köln treu. Wie der Bundesliga-Siebte vermeldet, verlängert der 29-jährige Flügelspieler seinen auslaufenden Vertrag. Das neue Arbeitspapier des Österreichers läuft nun bis 2024.

„Für mich waren zwei Gründe ausschlaggebend. Auf der einen Seite stimmt die sportliche Perspektive. Es macht gerade sehr viel Spaß, beim FC Fußball zu spielen. Wir sind eine richtig gute Einheit, mit der wir noch etwas erreichen können – und damit meine ich nicht nur die Mannschaft, sondern auch das Trainerteam und den gesamten Staff. Auf der anderen Seite war das eine ganz wichtige Entscheidung für uns als Familie“, sagt Kainz zu seiner Unterschrift.

2019 war der Rechtsfuß für drei Millionen Euro vom SV Werder Bremen in die Domstadt gewechselt. Aufgrund einer schweren Knieverletzung verpasste Kainz einen Großteil der Saison 2020/21, konnte sich unter Trainer Steffen Baumgart aber wieder als Leistungsträger etablieren. In 25 Bundesligapartien war Kainz an acht Treffern direkt beteiligt.