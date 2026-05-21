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DFB-Pokal

Neuer-Entscheidung vertagt

von Fabian Ley - Quelle: kicker
1 min.
Manuel Neuer schließt den Reißverschluss seines Oberteils @Maxppp
FC Bayern Stuttgart

Ob Manuel Neuer (40) dem FC Bayern beim DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart am Samstagabend (20 Uhr) zur Verfügung steht, ist weiterhin offen. Laut dem ‚kicker‘ wurde die Entscheidung über einen möglichen Einsatz auf den morgigen Freitagvormittag vertagt. Der Schlussmann hat in dieser Woche bislang nicht am Training teilgenommen.

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Am letzten Bundesliga-Spieltag gegen den 1. FC Köln (5:1) musste Neuer wegen Wadenproblemen ausgewechselt werden, eine strukturelle Verletzung liegt allerdings nicht vor. Mit Blick auf die anstehende WM, für die der fünffache Welttorhüter von Julian Nagelsmann nominiert wurde, dürfte das Risiko eines Pokaleinsatzes sorgfältig abgewogen werden. Bei einem Neuer-Ausfall würde Jonas Urbig (22) erneut den Kasten hüten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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