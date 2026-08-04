Konkrete Anfrage für Kofane

Christian Kofane hat das Interesse des FC Everton geweckt. Transferinsider Matteo Moretto berichtet, dass sich der Tabellen-13. der vergangenen Premier League-Saison nach dem 20-jährigen Angreifer von Bayer Leverkusen erkundigt hat.

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Ob die Toffees ernsthafte Chancen auf eine Verpflichtung des kamerunischen Nationalspielers haben, ist allerdings fraglich. Zuletzt hieß es, dass die Leverkusener mit Kofane planen und ihr Sturmjuwel erst ab einer XXL-Ablöse von 100 Millionen Euro ziehen lassen würden. Sein Vertrag ist noch bis 2029 datiert.

Ob und inwieweit die Bayer-Bosse bereit wären, ihre Forderungen herunterzuschrauben, ist offen. Evertons Rekordeinkauf ist bis dato immer noch Gylfi Sigurdsson (36), der im Sommer 2017 für rund 49,5 Millionen Euro von Swansea City geholt wurde.

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Klar ist: Mit seinem Profil aus Tempo, Robustheit und Intensität bringt Kofane grundsätzlich perfekte Voraussetzungen für die englische Eliteliga mit. Auch dem FC Arsenal und Newcastle United wird konkretes Interesse am 1,89 Meter großen Rechtsfuß nachgesagt.