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Zweijahresvertrag für Glasner

von Julian Jasch - Quelle: Gazzetta dello Sport
Oliver Glasner an der Seitenlinie @Maxppp

Beim AC Mailand liegt für Oliver Glasner ein unterschriftsreifer Vertrag bereit. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ winkt dem österreichischen Übungsleiter eine Anstellung bis 2028 inklusive Option auf ein weiteres Jahr. Das Gehalt soll sich bei drei bis vier Millionen Euro jährlich einpendeln. In der Modestadt würde der 51-Jährige auf den entlassenen Massimiliano Allegri folgen.

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Glasner selbst hat Milan schon zugesagt. Bevor die Rossoneri den Deal final abschließen, wollen sie allerdings einen neuen Sportdirektor installieren, führt die italienische Tageszeitung aus. Übrigens: Crystal Palace hat mit Pierre Sage bereits einen Glasner-Nachfolger gefunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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