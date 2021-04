Baumgart: „Es gibt noch keinen neuen Verein“

Steffen Baumgart hat zu seinem bevorstehenden Abschied vom SC Paderborn das Wort ergriffen. „Es geht darum, einen neuen Weg zu gehen, eine neue Herausforderung zu suchen“, erklärte der 49-Jährige auf der heutigen Pressekonferenz. Baumgart hört im Sommer in Paderborn auf und wird derzeit als Kandidat beim 1. FC Köln gehandelt.

Der SCP-Coach beteuerte allerdings, dass er noch nicht wisse, wo seine Zukunft liegt: „Es gibt noch keinen neuen Verein, ich bin in keinen Gesprächen. Es war ein langer Entscheidungsprozess, den ich mir nicht leicht gemacht hab.“ Baumgart übernahm den Trainerposten bei den Ostwestfalen im Jahr 2017. Unter anderem führte er den Klub aus der dritten Liga in die Bundesliga, ehe in der vergangenen Saison der direkte Wiederabstieg folgte.