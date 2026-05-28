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2. Bundesliga

Gute Nachrichten für Hertha

von Dominik Sandler - Quelle: kicker | meczyki.pl
1 min.
Michal Karbownik behauptet den Ball gegen Daisuke Yokota @Maxppp

Die Chancen steigen, dass Michal Karbownik auch in der kommenden Saison bei Hertha BSC spielt. Der ‚kicker‘ berichtet, dass eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags möglich ist und der Pole zu diesem Schritt durchaus bereit sei. Dazu passt der Bericht vom polnischen Onlineportal ‚meczyki.pl‘, wonach sich Interessent Widzew Lodz aufgrund der hohen Gehaltsforderungen zurückgezogen hat.

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Zwischenzeitlich hatte alles darauf hingedeutet, dass sich der Linksverteidiger dem SV Werder Bremen anschließen werde. Doch auch diese Spur ist mittlerweile erkaltet. Karbownik spielt seit drei Jahren in Berlin, die abgelaufene Spielzeit war seine bislang stärkste. Folglich will die Alte Dame den vierfachen Nationalspieler halten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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