Dayot Upamecano hat sich zu einem möglichen Abschied vom FC Bayern geäußert. Auf einer Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft sagte der Abwehrspieler: „Ich bin schon eine Weile in Deutschland. Ich mache noch Fortschritte. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt, aber im Moment fühle ich mich sehr gut in meinem Verein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Upamecano verlängerte nach zähen Verhandlungen seinen Vertrag in München im Februar bis 2030. Dabei sicherte sich der 28-Jährige eine Ausstiegsklausel über 65 Millionen Euro – für den 48-fachen Nationalspieler ist das ein Schnäppchenpreis. Gerüchte um Real Madrid, Paris St. Germain oder interessierte Klubs aus England reißen daher nicht ab.