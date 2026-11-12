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Bundesliga

Upamecano beantwortet Zukunftsfrage

von Lukas Hörster
1 min.
Dayot Upamecano mit vollem Einsatz @Maxppp

Dayot Upamecano hat sich zu einem möglichen Abschied vom FC Bayern geäußert. Auf einer Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft sagte der Abwehrspieler: „Ich bin schon eine Weile in Deutschland. Ich mache noch Fortschritte. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt, aber im Moment fühle ich mich sehr gut in meinem Verein.“

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Upamecano verlängerte nach zähen Verhandlungen seinen Vertrag in München im Februar bis 2030. Dabei sicherte sich der 28-Jährige eine Ausstiegsklausel über 65 Millionen Euro – für den 48-fachen Nationalspieler ist das ein Schnäppchenpreis. Gerüchte um Real Madrid, Paris St. Germain oder interessierte Klubs aus England reißen daher nicht ab.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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