Schießt sich Haaland zum BVB-Verbleib?

Dass Borussia Dortmund überhaupt noch auf die Champions League hoffen darf, hängt in erster Linie mit den 25 Saisontoren von Erling Haaland zusammen. Auch beim immens wichtigen 2:0-Sieg in Wolfsburg am Samstag war der 20-jährige Norweger mit seinem Doppelpack der Spielentscheider und sorgte dafür, dass der Rückstand auf Platz vier nur noch einen Punkt beträgt.

Auf die Frage, ob er angesichts der vielen Wechselgerüchte noch richtig bei der Sache sei, habe Haaland somit „die passende Antwort gegeben“, befand Trainer Edin Terzic im Anschluss. Und ganz nebenbei sorgt der Torjäger mit seinen Buden vielleicht auch selbst dafür, dass er noch eine weitere Saison in Dortmund bleibt.

Wunschziel bleibt Real

Die spanische ‚as‘ berichtet jedenfalls, dass sich Haaland im Falle der Qualifikation für die Königsklasse mit einem weiteren Jahr beim BVB anfreunden kann. Wunschziel des Blondschopfs sei weiterhin Real Madrid. Die Königlichen wollen in diesem Sommer jedoch in erster Linie Kylian Mbappé verpflichten, 2022 könnte dann Haaland folgen.

Dann greift auch die Ausstiegsklausel im noch bis 2024 datierten Vertrag des Linksfuß‘. Der Standpunkt der Borussia ist ohnehin klar: Man will alles versuchen, um Haaland noch mindestens ein Jahr lang zu halten. Aller öffentlichkeitswirksamen Verhandlungen von Berater Mino Raiola zum Trotz.

