Die Klubbosse des FC Bayern sorgten in den vergangenen Tagen mit Aussagen über Jamal Musiala für reichlich Schlagzeilen. In einer FT-Umfrage stimmten die Teilnehmer sehr deutlich dafür, dass Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Co. sich lieber schützend vor ihren Spieler stellen sollten. 77 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass finanzielle Maßnahmen hinter verschlossenen Türen geklärt werden sollten.

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Immerhin ein knappes Viertel der Teilnehmer sieht die Vorgehensweise der Verantwortlichen als gerechtfertigt an. Dass die Bayern versuchen, den hochdotierten Vertrag von Musiala zu kürzen, ist aufgrund der neusten Erkenntnisse zu seiner Krankheit in Ordnung, sagen 23 Prozent der User.