Barça: Erstes konkretes Angebot für Lautaro

Der FC Barcelona ergreift bei Lautaro Martínez offenbar die Initiative. Laut zwei Medienberichten haben die Katalanen ein konkretes Angebot für den Stürmer von Inter Mailand eingereicht, bei dessen Inhalt die Angaben jedoch auseinandergehen.

Die Version der ‚Gazzetta dello Sport‘ beläuft sich auf 80 Millionen Euro, die in Raten abgestottert werden sollen. Daneben könnten bei Bedarf noch Spieler wie Nélson Semedo, Júnior Firpo und Jean-Clair Todibo (ausgeliehen an Schalke 04) in den Deal eingebaut werden.

Wie hoch ist die Ablöse?

Das Modell, von dem die spanische ‚Sport‘ berichtet, sieht eine Ablöse von 60 Millionen Euro plus zwei namentlich noch unbekannte Spieler vor. Die Verhandlungen seien der in Barcelona ansässigen Fachzeitung zufolge schon recht weit.

Vor einigen Tagen geisterte bereits ein Vorschlag Inters durch die Gazzetten, nach dem Barça 90 Millionen Euro überweisen sowie Arturo Vidal fest und Antoine Griezmann als Leihgabe nach Mailand ziehen lassen sollen.