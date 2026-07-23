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Bundesliga

Kurioser Bayern-Vorgang bei Irankunda

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky Sports
1 min.
Nestory Irankunda applaudiert @Maxppp

Ist der Poker um Nestory Irankunda (20) doch nicht so weit fortgeschritten wie bisher angenommen? Laut ‚Sky Sports‘ hat der FC Watford zwei umgerechnet rund 11,7 Millionen Euro schwere Angebote von Sporting Lissabon und Celta Vigo abgelehnt. Kurios: Die portugiesische ‚A Bola‘ berichtete am gestrigen Mittwoch, dass Sporting dem englischen Zweitligisten 15 Millionen Euro in Aussicht stellt und dem Offensivspieler dort ein Fünfjahresvertrag winkt.

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An Watford ist Irankunda vertraglich bis 2030 gebunden, in diesem Sommer visiert er jedoch einen Wechsel an. Kommt ein Transfer zustande, verdient auch der FC Bayern dank einer Weiterverkaufsbeteiligung mit. ‚Sky Sports‘ zufolge haben die Hornets dem deutschen Rekordmeister zehn von zuvor 50 Prozent abgekauft. Die ebenfalls im Deal integrierte Rückkaufklausel sei inzwischen abgelaufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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