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Behrens vor Medizincheck

von Simon Martis - Quelle: Sky
Hennes Behrens beim 1. FC Heidenheim @Maxppp

Der Wechsel von Hennes Behrens zum FC Augsburg befindet sich auf der Zielgeraden. Wie ‚Sky‘ berichtet, soll der Medizincheck des 21-jährigen Linksverteidigers am Montag stattfinden.

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Die Vereine hatten sich bereits auf einen Transfer geeinigt. Behrens erhält in Augsburg einen Vertrag bis 2031, die Ablöse soll bei 3,5 Millionen Euro plus Boni von bis zu einer Million Euro liegen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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