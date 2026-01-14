Köln: Heintz erteilt Freifahrtschein

In Sachen Vertragsverlängerung beim 1. FC Köln nimmt Dominique Heintz eine klare Position ein. Wie der 32-Jährige im Interview mit der ‚Sport Bild‘ verrät, wäre es „ein Vertragsgespräch der schnellen Sorte.“ Konkrete Verhandlungen habe es jedoch bisher nicht gegeben. „Thomas Kessler weiß, was er und der Verein an mir haben, und umgekehrt genauso. Es wäre natürlich schön, wenn er auf mich zukommen würde“, so der Innenverteidiger weiter.

Auf die Frage, ob er vergangenen Sommer über einen Abschied aus der Domstadt nachgedacht habe, entgegnet Heintz: „Nein. Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, das kann ich guten Gewissens behaupten. Für mich stand das nie zur Debatte.“ Der Linksfuß schnürt seit Sommer 2023, nachdem er bereits von 2015 bis 2018 beim FC war, seine Schuhe für die Kölner. Sein aktueller Vertrag läuft am Saisonende aus.