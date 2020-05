Premier League erlaubt volles Teamtraining

Die Premier League macht einen wichtigen Schritt in Richtung Normalität. Wie die Liga verkündet, haben sich die Shareholder der Klubs einstimmig darauf geeinigt, das Teamtraining wieder aufzunehmen. Ab sofort dürfen sich somit komplette Mannschaften mit vollem Körperkontakt auf den Restart der Liga vorbereiten.

Bisher waren nur Einheiten in Kleingruppen unter Einhaltung von Social Distancing erlaubt gewesen. Wann die Liga ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen wird, ist noch nicht offiziell bekannt.

