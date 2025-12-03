Medien: Bayern & BVB wollen Zé Lucas

Der Kapitän der brasilianischen U17-Auswahl hört auf den klangvollen Namen José Lucas Gomes da Silva – kurz: Zé Lucas. Bei der U17-WM in Katar war der Brasilianer von Sport Recife in aller Munde. Mit seiner Mannschaft erreichte er das Spiel um Platz drei, musste sich dort im Elfmeterschießen den Italienern geschlagen geben. Eine große Karriere wird ihm trotzdem von vielen prophezeit.

Auch in Deutschland ist man auf den jungen Mittelfeldspieler aufmerksam geworden. ‚Globo‘ berichtet, dass Sport Recife ein Angebot aus der Bundesliga erwartet. Der Klub ist abgeschlagen Letzter in der Serie A und wird in der kommenden Spielzeit zweitklassig spielen. Dementsprechend ist allen Beteiligten klar, dass ihr Ausnahmetalent bald das Weite suchen wird. Der Verein aus Pernambuco spekuliert auf eine schicke Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro.

Der FC Bayern und Borussia Dortmund sollen ein Auge auf den 1,74 Meter großen Sechser geworfen haben, berichtet das Portal ‚All Things Brazil‘. TV-Sender ‚Globo‘ lässt diese Frage in der Berichterstattung offen. Weitere europäische Großklubs reihen sich allerdings ins Werben um das Juwel ein. Darunter auch der FC Barcelona und Real Madrid.

Bereit für Wechsel nach Europa?

Im Interview mit Brasiliens größtem Fernsehnetzwerk wurde Zé Lucas befragt, wie er den Hype um seine Person verarbeitet. „In meinem Leben hat sich viel verändert, sowohl auf als auch außerhalb des Spielfelds. Aber was sich bei mir am meisten verändert hat, ist meine Mentalität. Meine Mentalität ist viel schneller gewachsen und hat sich viel schneller weiterentwickelt als alles andere“, erklärt der Teenager.

Im März feiert Zé Lucas seinen 18. Geburtstag. Ein Wechsel nach Europa stellt dann nach den bekannten FIFA-Regularien kein Problem mehr dar. In den vergangenen Jahren sind die Direktimporte aus Brasilien in die Bundesliga weniger geworden. Ob sich die Bayern oder BVB diesmal trauen, in den Poker einzusteigen, ist aber aufgrund der vergleichsweise moderaten Ablöseforderung aus Recife zumindest nicht auszuschließen.