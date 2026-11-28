Tottenham will weiter am Kader feilen und erwägt offenbar weitere Neuzugänge. „Wir müssen den Kader vervollständigen, vielleicht auf drei oder vier Positionen. Danach müssen wir nicht mehr viele Spieler verpflichten“, wird Trainer Roberto De Zerbi vom ‚Telegraph‘ zitiert.

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Im vergangenen Sommer investierten die Spurs bereits knapp 400 Millionen Euro in zehn Neuzugänge. Alleine die zentralen Mittelfeldspieler Sandro Tonali (26/Newcastle United) und Mateus Fernandes (21/West Ham) kosteten zusammen über 200 Millionen.

Wirklich Früchte getragen hat das teure Investment noch nicht. Erst in den vergangenen Spielen kamen die Spurs langsam in die Spur, befinden sich inzwischen auf Rang zehn. Für die kommende Transferperiode gelten Junior Kroupi (20/AFC Bournemouth) und Lewis Hall (22/Newcastle United) als mögliche Verstärkungen.