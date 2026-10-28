BVB: Klare Transfer-Ansage – vier wichtige Deals geplant

Wird Borussia Dortmund im Januar auf dem Tranfermarkt aktiv? Auf die Frage, ob er als neuer CEO ein Transferbudget für den Winter freigibt, antwortet Carsten Cramer im Interview mit der ‚Sport Bild‘: „Wir befinden uns schon seit dem letzten Winter in einer Phase, um uns fit für die Zukunft zu machen. Wir haben die Kosten optimiert und sind mit unseren Erlösen gewachsen. Man darf sich als Klub nicht nur auf Ablösesummen aus England verlassen, davon haben wir uns bereits unabhängiger gemacht.“

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„Sollte es im Winter Handlungsbedarf geben, sprechen wir darüber“, erklärt der Vorsitzende der Geschäftsführung weiter, „wir sind aus wirtschaftlicher Sicht absolut im Plan und somit immer handlungsfähig. Immer mit einer klaren Devise.“ Dem Vernehmen nach könnte aufgrund der dünnen Personalsituation ein neuer Mann für die rechte Schiene kommen, Youngster Marcel Regula (20/Zaglebie Lubin) ist ein Kandidat.

Laut Cramer mache man aber „kein Harakiri, um ein Überholmanöver auf den FC Bayern zu starten. Das wäre unvernünftig, und die Vergangenheit unserer Klubs hat uns gelehrt, wie gefährlich das ist. Ich bin da immer sehr beruhigt, dass unsere Sportverantwortlichen das genauso beurteilen. Wir ziehen hier alle an einem Strang, und das ist für die Entwicklung von Borussia Dortmund sehr wohltuend.“

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BVB-Quartett soll verlängern

Auf der Agenda der BVB-Bosse für die kommenden Wochen und Monate stehen auch die Verlängerungsgespräche mit den Leistungsträgern Gregor Kobel (28), Waldemar Anton (30), Julian Ryerson (28) und Serhou Guirassy (30), deren Verträge allesamt 2028 auslaufen.

„Wir wollen mit diesen Spielern unter den richtigen wirtschaftlichen Bedingungen weiter zusammenarbeiten“, betont Sportgeschäftsführer Lars Ricken im Gespräch mit der ‚Sport Bild‘, „über den zeitlichen Ablauf geben wir allerdings keine Wasserstandsmeldungen ab.“

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Mit Blick auf Torjäger Guirassy führt Ricken aus: „Bei Serhou ist es ja so, dass es quasi mit seiner Verpflichtung angefangen hat, dass über einen möglichen Weggang spekuliert wurde. Ich kann sagen: Es gab nie ein Gespräch mit ihm oder seinen Beratern, in dem es darum ging, dass er uns verlassen möchte. Er weiß, was er an unserem Verein hat. Und wir wissen, was wir an ihm haben. Unsere Neuzugänge im Sommer zielen auch darauf ab, ihn noch mehr in Szene zu setzen. Ich bin sicher, dass sich das auch immer mehr auf dem Platz widerspiegeln wird.“