Eriksen sticht für die Bees | Katalonien wittert Schiri-Skandal

Eriksen zaubert wieder

Christian Eriksen schrieb am gestrigen Samstag das nächste Kapitel seiner märchenhaften Rückkehr in den Profifußball. Beim 4:1-Kantersieg des FC Brentford gegen den FC Chelsea erzielte der Däne seinen ersten Premier League-Treffer seit Dezember 2019. „Eriksen versetzt Tuchel einen Schock“, schreibt der ‚Daily Express‘. Auch die ‚Daily Mail‘ feiert: „Eriksen liefert ein weiteres Wunder“. Beim ‚Daily Mirror‘ wird es historisch: „Eriksen führt Brentford zum ersten Sieg über Chelsea seit 1939“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Katalonien kocht

Vom Meisterschaftskampf in La Liga ist der FC Barcelona weit entfernt. Zu schwer wiegt die Hypothek aus der Krisenphase unter Xavi-Vorgänger Ronald Koeman. Dennoch ist die katalanische Presse ob des Sieges von Real Madrid außer sich. Beim 2:1-Erfolg über Celta Vigo bekam Real drei Elfmeter zugesprochen, von denen Benzema zwei verwandeln konnte. Dazu wurde Vigo ein Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt. „Schenkt ihnen die Liga“, moniert die ‚Sport‘. Die ‚Mundo Deportivo‘ titelt einfach „skandalös“. Mit zwölf Punkten Vorsprung auf Patz zwei ist der Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti die Meisterschaft kaum noch zu nehmen.

Dybalas letztes Highlight

Paulo Dybala wird Juventus Turin im Sommer nach fünf Jahren verlassen. Mit dem Derby d’Italia am heutigen Abend (20:45 Uhr) gegen Inter Mailand wartet einer der letzten Höhepunkte für den Offensivspieler im Trikot der Alten Dame. „Letzter Aufruf“, titelt der ‚Corriere dello Sport‘. Auch die ‚Gazzetta dello Sport‘ sieht die Gelegenheit für „Dybalas Abend“ als Abschluss seiner Karriere bei den Bianconeri. Der ‚Quotidiano Sportivo‘ blick bereits in die Kristallkugel. „Zurück in die Zukunft“, prangt dort als Schlagzeile. Denn Inter hat den ablösefreien Angreifer im Blick und so könnte Dybala das Derby in den kommenden Jahren im schwarz-blauen Dress bestreiten.