Rugani wechselt zu Rennes

Daniele Rugani verlässt Juventus Turin nach fünf Jahren und wechselt nach Frankreich. Wie Stade Rennes bekanntgibt, wird der 26-jährige Innenverteidiger für eine Spielzeit ausgeliehen. Dem Vernehmen nach übernimmt Juve für die Dauer das komplette Gehalt des Italieniers. Bei der Alten Dame steht Rugani noch bis 2023 unter Vertrag.

Der Abwehrspieler freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich bin glücklich, in Rennes zu sein. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen neuen Teamkollegen zu spielen und ihnen zu helfen, ihr Bestes zu geben. Ich komme in eine wichtige Meisterschaft. Die Champions League ist natürlich ein sehr hohes Niveau, aber ich denke, der Klub und ich werden die Gelegenheit haben, in diesem Wettbewerb einige gute Dinge zu zeigen. Mein Ziel ist es, einen Neuanfang zu machen.“