Nübel: Bayern kontaktiert Monaco

Der FC Bayern hat offenbar einen ersten Schritt in Richtung einer möglichen vorzeitigen Rückkehr von Alexander Nübel gemacht. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Münchner bislang ergebnislose Gespräche mit der AS Monaco aufgenommen, an die Nübel noch bis Saisonende verliehen ist. Zum 26-jährigen Keeper selbst bestehe derzeit noch kein Kontakt.

Bei den Bayern stellt sich nach dem Unterschenkelbruch bei Manuel Neuer (36) die Torwartfrage. Nübel steht bis 2025 in München unter Vertrag. Nun müsste wohl eine kleine Ablöse berappt werden, um die Leihe vorzeitig abzubrechen. Eigentlich will Monaco seine Nummer eins behalten und sogar länger binden. Die Bayern haben indes noch andere Kandidaten wie Dominik Livakovic (27, Dinamo Zagreb) oder Keylor Navas (35, Paris St. Germain) als Neuer-Ersatz.

