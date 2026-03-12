Menü Suche
Kommentar 6
Bundesliga-Anfrage für Selke

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Davie Selke beim Torjubel @Maxppp

Davie Selke (31) hätte im zurückliegenden Winter-Transferfenster offenbar in die Bundesliga zurückkehren können. Laut ‚Sky‘ hatte der FSV Mainz 05 im Winter eine konkrete Anfrage für den extrovertierten Stürmer eingereicht, der seit Sommer für Basaksehir in der Türkei aufläuft. Auch Celtic Glasgow bekundete dem Bericht zufolge konkretes Interesse, ging aber ebenfalls leer aus.

In der Süper Lig läuft es für Selke sportlich rund. Nach 15 Liga-Einsätzen stehen bislang sieben Tore und eine Vorlage zu Buche. In Deutschland lief Selke zuletzt für den Hamburger SV auf, nachdem er auch schon beim 1. FC Köln, bei Hertha BSC, beim SV Werder Bremen und RB Leipzig unter Vertrag gestanden hatte.

