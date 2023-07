Bericht: Tietz-Wechsel nach Augsburg durch

Der Wechsel von Philipp Tietz (26) zum FC Augsburg ist offenbar in trockenen Tüchern. Während heute Mittag noch über Verhandlungen berichtet wurde, gibt es nun laut ‚Bild‘ eine Einigung. Dem Bericht zufolge sollen 2,5 Millionen Euro Ablöse an den SV Darmstadt 98 fließen. Der Medizincheck sei für Mittwoch anberaumt worden, so die Boulevard-Zeitung.

In der Fuggerstadt wird Tietz wohl einen Vertrag bis 2027 erhalten. In der abgelaufenen Saison gelangen Tietz zwölf Tore und fünf Assists in der zweiten Bundesliga. Damit trug der Torjäger maßgeblich zum Aufstieg der Lilien in Deutschlands oberste Spielklasse bei.

