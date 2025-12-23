Wölfe forcieren Wimmer-Deal

Der VfL Wolfsburg würde Patrick Wimmer offenbar gerne langfristig in den eigenen Reihen wissen. Nach Informationen von ‚WAZ‘ und ‚AZ‘ basteln die Niedersachsen gerade an einem neuen Deal für den 24-jährigen Österreicher. Erste Gespräche mit den Vertretern des formstarken Offensivspielers fanden dem Bericht zufolge im Rahmen der Partie gegen den SC Freiburg (3:4) statt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derzeit ist Wimmer noch bis 2027 an die Wölfe gebunden. Bei einer Verlängerung soll Wimmer mit einer Anhebung des Jahressalärs belohnt werden. In den vergangenen Monaten wurde der 28-malige Nationalspieler mit zahlreichen Klubs aus dem In- und Ausland in Verbindung gebracht, darunter RB Leipzig, Brighton & Hove Albion, West Ham United, Juventus Turin und der AC Mailand.