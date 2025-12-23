Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Wölfe forcieren Wimmer-Deal

von Dominik Schneider - Quelle: WAZ | AZ
1 min.
Patrick Wimmer am Ball für den VfL @Maxppp

Der VfL Wolfsburg würde Patrick Wimmer offenbar gerne langfristig in den eigenen Reihen wissen. Nach Informationen von ‚WAZ‘ und ‚AZ‘ basteln die Niedersachsen gerade an einem neuen Deal für den 24-jährigen Österreicher. Erste Gespräche mit den Vertretern des formstarken Offensivspielers fanden dem Bericht zufolge im Rahmen der Partie gegen den SC Freiburg (3:4) statt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derzeit ist Wimmer noch bis 2027 an die Wölfe gebunden. Bei einer Verlängerung soll Wimmer mit einer Anhebung des Jahressalärs belohnt werden. In den vergangenen Monaten wurde der 28-malige Nationalspieler mit zahlreichen Klubs aus dem In- und Ausland in Verbindung gebracht, darunter RB Leipzig, Brighton & Hove Albion, West Ham United, Juventus Turin und der AC Mailand.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Wolfsburg
Patrick Wimmer

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Patrick Wimmer Patrick Wimmer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert