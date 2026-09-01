Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Augsburg erreicht Angebot für Claude-Maurice

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Alexis Claude-Maurice mit enger Ballführung @Maxppp

Verlässt Alexis Claude-Maurice den FC Augsburg noch kurz vor Transferschluss? Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der AFC Sunderland den Fuggerstädtern ein schriftliches Angebot für den 28-Jährigen unterbreitet, dessen Vertrag im kommenden Jahr ausläuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unklar sei, ob Claude-Maurice der Plan B zu Malick Fofana (21/Olympique Lyon) ist oder zusätzlich kommen soll. Vor 0 Uhr müsste der Deal finalisiert werden, dann schließt das Transferfenster in England.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Augsburg
Sunderland
Alexis Claude-Maurice

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Augsburg Logo FC Augsburg
Sunderland Logo AFC Sunderland
Alexis Claude-Maurice Alexis Claude-Maurice
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert