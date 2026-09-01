Bundesliga
Augsburg erreicht Angebot für Claude-Maurice
@Maxppp
Verlässt Alexis Claude-Maurice den FC Augsburg noch kurz vor Transferschluss? Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der AFC Sunderland den Fuggerstädtern ein schriftliches Angebot für den 28-Jährigen unterbreitet, dessen Vertrag im kommenden Jahr ausläuft.
Unter der Anzeige geht's weiter
Unklar sei, ob Claude-Maurice der Plan B zu Malick Fofana (21/Olympique Lyon) ist oder zusätzlich kommen soll. Vor 0 Uhr müsste der Deal finalisiert werden, dann schließt das Transferfenster in England.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden