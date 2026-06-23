Zweitligist Dynamo Dresden verstärkt sich in der Abwehr. Aus Slowenien wechselt Ahmet Muhamedbegovic (27) vom NK Olimija an die Elbe. Da sein Vertrag dort Ende Juni ausläuft, wird keine Ablöse fällig.

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Internationale Erfahrung für Schwarz-Gelb! Ahmet #Muhamedbegovic wechselt aus der 1. Slowenischen Liga zur SGD. Herzlich willkommen in Dresden, Aki! ✍️👉 https://t.co/mWcxJCLvvI #sgd1953 pic.twitter.com/leQMcw2yfX — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) June 23, 2026

Geschäftsführer Sport Sören Gonther sagt über den Innenverteidiger: „Auf der Position des Innenverteidigers haben wir durch die Abgänge Handlungsbedarf gehabt. Umso glücklicher sind wir, dass wir mit Ahmet einen international erfahrenen Spieler für uns begeistern konnten, der den Konkurrenzkampf auf ein hervorragendes Level heben kann.“