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Offiziell 2. Bundesliga

Ablösefreier Zugang für Dresden

von Dominik Sandler - Quelle: dynamo-dresden.de
1 min.
Ahmet Muhamedbegovic für Olimpija @Maxppp

Zweitligist Dynamo Dresden verstärkt sich in der Abwehr. Aus Slowenien wechselt Ahmet Muhamedbegovic (27) vom NK Olimija an die Elbe. Da sein Vertrag dort Ende Juni ausläuft, wird keine Ablöse fällig.

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Geschäftsführer Sport Sören Gonther sagt über den Innenverteidiger: „Auf der Position des Innenverteidigers haben wir durch die Abgänge Handlungsbedarf gehabt. Umso glücklicher sind wir, dass wir mit Ahmet einen international erfahrenen Spieler für uns begeistern konnten, der den Konkurrenzkampf auf ein hervorragendes Level heben kann.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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