FC Bayern: Vier Erkenntnisse zur Arsenal-Pleite

Neuers riskantes Spiel geht nicht immer auf

Zweimal parierte der fünfmalige Welttorhüter zwar stark, patzte dafür aber auch genauso oft gegen die stark aufspielenden Londoner. Insbesondere beim 1:3-Gegentor machte Neuer keine gute Figur, als er einen Konter der Gunners unterbinden wollte, dabei aber nicht vor Gabriel Martinelli (24) an den Ball kam, der anschließend freie Bahn aufs Münchner Tor hatte. Schon viele Male hat der 39-Jährige mit dieser riskanten Spielweise die Kohlen aus dem Feuer geholt – wenn es aber wie am gestrigen Mittwochabend mal nicht gut geht, sieht Neuer sehr alt aus.

Upamecano kann die Patzer nicht abstellen

Bis zur Arsenal-Niederlage hatte Upamecano eine nahezu makellose Saison hingelegt. Doch gegen die Engländer leistete sich der Innenverteidiger – wie in der Vergangenheit schon häufiger in wichtigen Topspielen – einen eklatanten Fehlpass, der in einem Gegentreffer mündete. Daraufhin verlor der 27-jährige Franzose sichtlich an Selbstvertrauen. In eine bessere Verhandlungsposition hat sich Upamecano, dessen Arbeitspapier zum Saisonende ausläuft, damit nicht gebracht.

Karl bereit für die große Bühne

In Abwesenheit des rotgesperrten Luis Díaz (28) rückte der erst 17-jährige Karl in die Startformation und nutzte seine Chance auf der ganz großen Bühne. Von FT wurde der frischgebackene deutsche U21-Nationalspieler mit der Bestnote 2 belohnt. Beeindruckend war vor allem das Selbstvertrauen, mit dem der Linksfuß gegen den Premier League- und Champions League-Tabellenführer auftrat. Karls Entwicklung sorgt sogar dafür, dass man in München zukünftig wieder mehr auf die eigenen Talente setzen will.

Jackson bleibt ein Fremdkörper

Während Mikel Arteta auf das Spiel mit seinen Einwechslungen positiven Einfluss nahm, konnte das frische Bayern-Personal der Begegnung nicht seinen Stempel aufdrücken. Ganz im Gegenteil: Allen voran die Chelsea-Leihgabe verschwand einmal mehr im Niemandsland. Nach seiner Einwechslung kam Jackson in 19 Minuten gerade einmal auf mickrige drei Ballkontakte. Da muss deutlich mehr kommen vom 24-jährigen Senegalesen, um die Verantwortlichen von einer Weiterführung der Zusammenarbeit zu überzeugen.