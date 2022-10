Drei Topspiele: Klopp kämpft gegen das verflixte siebte Jahr

Trainer Jürgen Klopp und den FC Liverpool erwartet eine äußert schwierige und richtungsweisende Woche. Den Auftakt macht das heutige Topspiel beim Tabellenzweiten FC Arsenal, ehe man sieben Tage später Spitzenreiter Manchester City zu Hause an der Anfield Road empfängt (beide 17:30 Uhr). Das Programm macht das Duell in der Champions League mit den Glasgow Rangers am Mittwoch komplett (21 Uhr). Für alle drei Partien gilt: Verlieren verboten, gewinnen erwünscht – will man doch in der Premier League den Anschluss nach oben halten und in der Königsklasse zumindest den zweiten Platz festigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Systemumstellung zurück ins Titelrennen?

In der Liga läuft es für die Reds so gar nicht. Nach sieben Spieltagen steht man mit nur zwei Siegen auf Rang zehn. Anlässlich des 3:3-Unentschiedens gegen Brighton & Hove Albion entschied sich Jürgen Klopp daher, von der gewohnten 4-3-3-Formation abzuweichen. Dadurch, dass statt einem dritten zentralen Mittelfeldspieler ein vierter Stürmer auf dem Feld war, konnte Liverpool noch höher angreifen – mit Erfolg. Die Engländer behielten am vergangenen Dienstag in der Champions League mit 2:0 gegen die Rangers die Oberhand.

Ob die Systemumstellung der Weg zurück in die Erfolgsspur ist und auch gegen Arsenal Bestand hat, wird sich zeigen. Mit Blick auf die Lage in der Premier League äußerte sich Klopp kritisch: „Sieht es zu diesem Punkt so aus, als würden wir am Ende der Saison Meister sein? Leider nein, aber in allen anderen Wettbewerben sind wir nicht ausgeschieden. Keiner weiß, wo uns die Liga hinführt, also schauen wir einfach mal. Das war‘s. Schwierig ja, unmöglich nein.“

Der Trend zum verflixten siebten Jahr

Seit gestern ist der Deutsche nun sieben Jahre im Amt bei Liverpool. In der Vergangenheit wurde dem 55-Jährigen genau das immer zum Verhängnis, denn bei seinen Ex-Klubs Mainz 05 und Borussia Dortmund musste er nach sieben Jahren den Hut nehmen. Mit den 05ern konnte er in seiner letzten Saison nicht aufsteigen und mit dem BVB verfehlte er auf Platz sieben liegend das internationale Geschäft. Anschließend übernahm Klopp die Reds, mit denen er seitdem große Titel feierte.

Der Liverpool-Coach sagt: „Im Moment befinde ich mich in einer schwierigen Situation. Aber wenn man nochmal darüber nachdenkt, würde man merken, dass die Ausgangslagen völlig unterschiedlich sind. Sieben Jahre hier zu sein, ist intensiv. Daran gibt es keine Zweifel.“ Ein Sieg gegen Arsenal würde den Trend zum verflixten siebten Jahr zumindest etwas bremsen.